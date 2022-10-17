الأولى
معارض دولية لتهريب الذهب
عارضون يقدمون تسهيلات وإغراءات للمتورطين وشبكات تتولى إدخاله إلى المغرب سرا استغلت شبكات انعقاد معارض للذهب، خصوصا بإيطاليا وتركيا، لعقد صفقات مشبوهة لإغراق السوق المغربية بكميات كبيرة من الذهب المهرب، تقدر قيمتها بالملايير، ما تسبب في حرمان الدولة من مبالغ مالية مهمة وانتشار العطالة في صفوف حرفييأكمل القراءة »
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