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منذ 9 ثواني
بناء أفادت‭ ‬المندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط‭ ‬بأن‭ ‬توقعات‭ ‬أرباب‭ ‬المقاولات‭ ‬بقطاع‭ ‬البناء،‭ ‬برسم‭ ‬الفصل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2022،‭ ‬أظهرت‭ ‬عموما‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬النشاط‭. ‬وخلال‭ ‬الفصل‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬2022،‭ ‬واجهت‭ ‬42‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬مقاولات‭ ‬قطاع‭ ‬البناء‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬التزود‭ ‬بالمواد‭ ‬الأولية‭. ‬وقد‭ ‬اعتبرت‭ ‬وضعية‭ ‬الخزينة‭ ‬صعبة‭ ‬حسب‭ ‬66‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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