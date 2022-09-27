أسواق
أخبار
بناء أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات أرباب المقاولات بقطاع البناء، برسم الفصل الثالث من 2022، أظهرت عموما انخفاضا في النشاط. وخلال الفصل الثالث من 2022، واجهت 42 في المائة من مقاولات قطاع البناء صعوبات في التزود بالمواد الأولية. وقد اعتبرت وضعية الخزينة صعبة حسب 66 فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا