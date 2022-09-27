الرياضة
مخاوف بخريبكة بعد ثلاثية الرجاء
الدريدي يطلب الوقت والغيابات تزيد متاعب الفريق كشف الرجاء الرياضي عيوب أولمبيك خريبكة، خلال المباراة الإعدادية، التي أقيمت أول أمس (الأحد)، بأكاديمية الرجاء، إذ فاز عليه بثلاثة أهداف لصفر، قبل أيام من استئناف منافسات بطولة القسم الأول. وأشرك الدريدي مجموعة من اللاعبين في مباراة جرت في ثلاثةأكمل القراءة »
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