الرياضة
الكوكب يتنفس الصعداء
الحيمر: غير مقبول أن يلعب الفريق في أقسام الهواة كافأ لاعبو الكوكب المراكشي لكرة القدم جمهورهم بتحقيقهم الفوز بهدف لصفر على شباب مريرت، لحساب الدورة الأولى من بطولة القسم الوطني للهواة أول أمس (الأحد)، والتي تزامنت مع احتفالات فريقهم بمرور 75 سنة على تأسيسه. وهيأ الجمهور أجواء احتفاليةأكمل القراءة »
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