الرياضة
“الكوديم” يهزم سيدي قاسم أمام 10 آلاف متفرج
أوشلا قال إن هدفه الصعود والشهباوي انتقد ضياع الفرص استفاد النادي المكناسي في مباراته أمام اتحاد سيدي قاسم، لحساب الدورة الأولى من منافسات القسم الوطني هواة، على أرضية المركب الشرفي بمكناس، أول أمس (الأحد)، من حضور جماهيري قياسي، قارب 10 آلاف مشجع، مساهمين في فوز فريقهم بهدفينأكمل القراءة »
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