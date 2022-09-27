الرياضة
الزمامرة يواصل انتصاراته
بنشريفة: الفوز هو الأهم ضد رجاء بني ملال لم يفوت نهضة الزمامرة فرصة استقباله لرجاء بني ملال، ضمن الدورة الثالثة من بطولة القسم الثاني، وفاز عليه بهدف لصفر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أول أمس (الأحد)، بملعب الشهيد أحمد شكري بخميس الزمامرة. وأحرز هدف الفوز للفريقأكمل القراءة »
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