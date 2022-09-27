أســــــرة
التخلص من الخلايا التالفة
البروفيسور الطاهري يقدم نصائح لتحفيزه قال البروفيسور علي الطاهري، مختص في العلاج الإشعاعي للأورام إن الالتهام الذاتي يعتبر وسيلة من أجل التخلص من الخلايا التالفة داخل الجسم والعمل على إعادة تدويرها للحماية من الإصابة بالأورام السرطانية. عن دور الالتهام الذاتي والسبل التي تساعد على ذلك ومحاور أخرى،أكمل القراءة »
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