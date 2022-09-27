أسواق
قطر تبحث عن تعزيز شراكات مع المغرب
تنظم وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات “تصدير”، الجناح التصديري لبنك قطر للتنمية، سلسلة اجتماعات ثنائية قطرية مغربية في 4-5 أكتوبر المقبل بالدار البيضاء ضمن مساعي البنك لفتح أسواق جديدة للمصدرين القطريين، حيث تكمل هذه الاجتماعات رحلة النمو التجاري المتصاعد في العقد الأخير بين البلدين، هادفة لربط الشركاتأكمل القراءة »
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