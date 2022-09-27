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أسواق

قطر‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬المغرب

منذ 20 دقيقة
تنظم‭ ‬وكالة‭ ‬قطر‭ ‬لتنمية‭ ‬وترويج‭ ‬الصادرات‭ ‬“تصدير”،‭ ‬الجناح‭ ‬التصديري‭ ‬لبنك‭ ‬قطر‭ ‬للتنمية،‭ ‬سلسلة‭ ‬اجتماعات‭ ‬ثنائية‭ ‬قطرية‭ ‬مغربية‭ ‬في‭ ‬4‭-‬5‭  ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬البنك‭ ‬لفتح‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬للمصدرين‭ ‬القطريين،‭ ‬حيث‭ ‬تكمل‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬رحلة‭ ‬النمو‭ ‬التجاري‭ ‬المتصاعد‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأخير‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬هادفة‭ ‬لربط‭ ‬الشركات‭أكمل القراءة »

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منذ 20 دقيقة


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