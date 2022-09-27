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فاروق و”مطربة الأوبرا” صرحت الفنانة مي فاروق بأنها تعتز بلقب “مطربة الأوبرا” في برنامج “سهرانين” لكنه في الوقت نفسه يظلمها، مؤكدة أنها تستطيع تقديم العديد من الألوان الغنائية، قائلة “أشعر بظلم كثير من هذا اللقب لأنني أتوفق في أداء أنماط موسيقية متعددة”. يذكر أن برنامج “سهرانين” الذيأكمل القراءة »
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