اذاعة وتلفزيون
“المفتش معقول” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الثلاثاء) على موعد مع أحداث فيلم تلفزيوني بعنوان “المفتش معقول”، من إخراج نوفل براوي وسيناريو يوسف فاضل. وتشارك في الفيلم مجموعة من الأسماء، منها بنعيسى الجيراري وسعيد آيت باجا ورجوى الساهل وجواد عرفاوي وخديجة عدلي وأنس بوزركان ورضوان كنانة وحميد نجاح.أكمل القراءة »
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