الرياضة
استنفار بسبب ملعب البيضاء الكبير
تعليمات لتسريع الإجراءات القانونية قبل انطلاق المشروع كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن جامعة كرة القدم تسابق الزمن لانطلاق الأشغال بملعب البيضاء الكبير، الذي سيتم تشييده بمنطقة البسابس التابعة لإقليم بنسليمان. وأوضحت مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل إعطاء أهميةأكمل القراءة »
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