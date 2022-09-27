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“الهاكا” ترأس الهيآت الإفريقية
تولت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” رسميا، الجمعة الماضي، رئاسة شبكة الهيآت الإفريقية لتقنين الاتصال للفترة 2022/2024، بعد انتخابها في دجنبر 2018 نائبة رئيس هذه الشبكة القارية، التي تضم 36 عضوا. وجرى حفل تبادل الرئاسة بين جوزيف شيبونكينغ، رئيس المجلس الوطني للاتصال الكاميروني والرئيس السابق لشبكةأكمل القراءة »
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