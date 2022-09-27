الرياضة
فيلموتس يهدد الرجاء
طالب بصرف الجزء الثالث من مستحقاته والفريق يفوز في أول اختبار للكبير طالب البلجيكي مارك فيلموتس، المدرب الأسبق للرجاء الرياضي، بصرف الجزء الثالث من مستحقاته من قبل إدارة الفريق الأخضر. وتلقى فيلموتس دفعتين من مستحقاته، فيما ينتظر الثالثة، بناء على الاتفاق الذي أبرمه مع إدارة الرئيس السابقأكمل القراءة »
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