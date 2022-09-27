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الرياضة

الخميسات يوقف انتصارات خنيفرة

منذ 11 ثانية
فاز عليه بثلاثة أهداف بملعبه في مباراة عرفت احتجاجات على التحكيم أوقف الاتحاد الزموري للخميسات سلسلة انتصارات شباب أطلس خنيفرة، حين انتصر عليه أول أمس (الأحد)، بثلاثة أهداف لصفر، لحساب الجولة الثالثة من منافسات بطولة القسم الثاني، محققا أول فوز له خلال الموسم الحالي. ورفع اتحاد الخميساتأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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