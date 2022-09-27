الرياضة
الخميسات يوقف انتصارات خنيفرة
فاز عليه بثلاثة أهداف بملعبه في مباراة عرفت احتجاجات على التحكيم أوقف الاتحاد الزموري للخميسات سلسلة انتصارات شباب أطلس خنيفرة، حين انتصر عليه أول أمس (الأحد)، بثلاثة أهداف لصفر، لحساب الجولة الثالثة من منافسات بطولة القسم الثاني، محققا أول فوز له خلال الموسم الحالي. ورفع اتحاد الخميساتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا