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أسواق

75‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬متضررة‭ ‬من‭ ‬صفر‭ ‬كوفيد

منذ 23 دقيقة
قالت‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬إن‭ ‬سياسة‭ ‬صفر‭ ‬كوفيد‭ ‬الصارمة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬الصين،‭ ‬وما‭ ‬يرافقها‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اتساق،‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬الشركات‭ ‬الأوربية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬ الصين‭ ‬هي‭ ‬آخر‭ ‬البلدان‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬إستراتيجية‭ ‬صحية‭ ‬متشددة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 23 دقيقة


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