أسواق
75 % من الشركات متضررة من صفر كوفيد
قالت غرفة التجارة في الاتحاد الأوربي إن سياسة صفر كوفيد الصارمة التي تتبعها الصين، وما يرافقها من عدم اتساق، لها عواقب سلبية على ثلاثة أرباع الشركات الأوربية في هذا البلد. الصين هي آخر البلدان الاقتصادية الكبرى التي تحافظ على إستراتيجية صحية متشددة في مواجهة جائحة كوفيد منأكمل القراءة »
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