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الرياضة

خريبكة تحتضن الدوري الوطني للتنس

منذ 10 ثواني
تحتضن ملاعب الفوسفاط بخريبكة، إلى غاية ثاني أكتوبر المقبل، الدوري الوطني المفتوح للتنس الدرجة الثالثة، من تنظيم أولمبيك خريبكة، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للتنس. ويشارك في الدوري 80 ممارسا، 64 من الذكور، و16 إناثا، ينتمون إلى 25 ناديا من بني ملال والجديدة والبيضاء وبوسكورة والقنيطرة وخنيفرةأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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