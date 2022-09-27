fbpx
أسواق

الإيرادات‭ ‬السياحية‭ ‬تتجاوز‭ ‬36‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬

منذ 13 ثانية
أفادت‭ ‬مديرية‭ ‬الدراسات‭ ‬والتوقعات‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬الإيرادات‭ ‬السياحية‭ ‬بلغت‭ ‬36‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬عند‭ ‬متم‭ ‬يوليوز‭ ‬2022،‭ ‬بارتفاع‭ ‬بلغت‭ ‬نسبته‭ ‬179‭,‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬ وأوضحت‭ ‬المديرية،‭ ‬في‭ ‬نشرتها‭ ‬حول‭ ‬الظرفية‭ ‬برسم‭ ‬شتنبر‭ ‬2022،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬يعزى،‭ ‬بالأساس،‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬لإنعاش‭ ‬وتنشيط‭ ‬القطاع،‭ ‬وفي‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى