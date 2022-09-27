أسواق
الإيرادات السياحية تتجاوز 36 مليار درهم
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن الإيرادات السياحية بلغت 36.7 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، بارتفاع بلغت نسبته 179,1 في المائة على أساس سنوي. وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم شتنبر 2022، أن هذا الأداء يعزى، بالأساس، إلى مختلف الإجراءات المتخذة لإنعاش وتنشيط القطاع، وفيأكمل القراءة »
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