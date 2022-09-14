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إصلاح التعليم الخاص… وصفة مجلس المنافسة
مطالبة الحكومة بإعادة النظر في الإطار القانوني وإرساء آليات لرفع ديناميكية المنافسة تضمن التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة مجلس المنافسة للسنة الماضية الرأي الذي أبداه المجلس في ما يتعلق بشأن قواعد المنافسة في قطاع التعليم الخصوصي، جوابا عن الطلب الذي توصل به من رئيس مجلس النواب. وتضمنأكمل القراءة »
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