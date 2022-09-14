fbpx
الرياضة

كواليس الفرق

منذ 37 ثانية
شباب المحمدية استأنف عبد الحق عسال، مدافع شباب المحمدية لكرة القدم، تداريبه مع الفريق، بعد غياب طويل، بسبب رغبته في الانتقال إلى فريق جديد. واضطر عسال إلى العودة لتعزيز صفوف الشباب، بعد فشل صفقة انتقاله إلى أحد قطبي البيضاء في آخر لحظات “الميركاتو”، كما كان هناك خيارأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 37 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.