الرياضة
كواليس الفرق
شباب المحمدية استأنف عبد الحق عسال، مدافع شباب المحمدية لكرة القدم، تداريبه مع الفريق، بعد غياب طويل، بسبب رغبته في الانتقال إلى فريق جديد. واضطر عسال إلى العودة لتعزيز صفوف الشباب، بعد فشل صفقة انتقاله إلى أحد قطبي البيضاء في آخر لحظات “الميركاتو”، كما كان هناك خيارأكمل القراءة »
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