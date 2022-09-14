الرياضة
أسود القاعة يواصلون خطف الأنظار بتايلاند
بلغوا نصف نهائي كأس القارات بعد الفوز على موزمبيق يواصل المنتخب الوطني داخل القاعة خطف الأنظار إليه في بطولة القارات بتايلاند، عقب الفوز على نظيره الموزمبيقي بأربعة أهداف لاثنين في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الاثنين)، لحساب الجولة الثانية من المسابقة نفسها. وبلغ أسود «الفوتسال» المربع الذهبيأكمل القراءة »
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