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وطنية

القدرة الشرائية تخيم على الحوار الاجتماعي

منذ 25 ثانية
النقابات تطالب بالتنزيل السليم للاتفاقات واتخاذ تدابير جبائية في القانون المالي وجهت الحكومة دعوة إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لحضور الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، المرتقب انطلاقه اليوم (الأربعاء)، في إطار الالتزام باتفاقات الجولة الأولى، التي أفضت إلى توقيع اتفاق 30 أبريل الماضي. ومن المنتظر أن تخيمأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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