الرياضة
الجامعة تجد مخرجا لقضية البنزرتي
خطأ في المسطرة يعفي المدرب التونسي من العقوبة برأت جامعة كرة القدم الرجاء من قضية مدربه فوزي البنزرتي، عقب اعتراض أولمبيك آسفي، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الأولى من البطولة، رغم العقوبة المسلطة عليه، قبل الموسم الماضي، حينما كان مدربا للوداد. واجتمعت اللجنة المركزية للتأديب،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا