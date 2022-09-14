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الرياضة

الجامعة تجد مخرجا لقضية البنزرتي

منذ 20 دقيقة
خطأ في المسطرة يعفي المدرب التونسي من العقوبة برأت جامعة كرة القدم الرجاء من قضية مدربه فوزي البنزرتي، عقب اعتراض أولمبيك آسفي، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الأولى من البطولة، رغم العقوبة المسلطة عليه، قبل الموسم الماضي، حينما كان مدربا للوداد. واجتمعت اللجنة المركزية للتأديب،أكمل القراءة »

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منذ 20 دقيقة


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