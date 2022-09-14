الرياضة
الوزارة تعتمد أندية خارج القانون
فرق حصلت على الاعتراف الرسمي تفتقد المعايير وجدل حول المراقبة حصلت فرق رياضية على اعتماد الوزارة، رغم عدم توفرها على المعايير المطلوبة، طبقا لقانون التربية البدنية والرياضة (30-09). وتحتفض فرق أخرى بهذا الاعتماد، وهو عبارة عن اعتراف رسمي تسلمه الوزارة للجمعيات الرياضية، رغم فقدانها للشروط التي حصلتأكمل القراءة »
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