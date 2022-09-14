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أســــــرة

التعامل‭ ‬مع‭ ‬المسيئين

منذ 25 ثانية
قال‭ ‬مهدي‭ ‬علوي‭ ‬أمراني،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬السلوكي‭ ‬المعرفي‭ ‬والعلاج‭ ‬الأسري‭ ‬النسقي‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬ل‭”‬الصباح‭”‬،‭ ‬إن‭ ‬طريقة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشخص‭ ‬المسيء‭ ‬تختلف‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬العلاقة،‭ ‬التي‭ ‬تجمعه‭ ‬بالشخص‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لذلك‭ ‬السلوك‭.‬ ‭”‬لابد‭ ‬أولا‭ ‬من‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تعامل‭ ‬الشخص‭ ‬المسيء‭ ‬يتكرر‭ ‬أو‭ ‬عابر‭ ‬وجاء‭ ‬نتيجة‭ ‬ضغوطات‭أكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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