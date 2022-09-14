أســــــرة
التعامل مع المسيئين
قال مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي في حديثه ل”الصباح”، إن طريقة التعامل مع الشخص المسيء تختلف بناء على العلاقة، التي تجمعه بالشخص الذي تعرض لذلك السلوك. ”لابد أولا من التأكد من أن تعامل الشخص المسيء يتكرر أو عابر وجاء نتيجة ضغوطاتأكمل القراءة »
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