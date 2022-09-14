وطنية
قصر العدالة بالرباط… “من الخيمة خرج مايل”
غياب مرائب وانعدام محلات لتقديم الوجبات و”الطاكسيات” تضاعف التسعيرة شرع قصر العدالة الجديد بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، في استقبال المرتفقين والموظفين والمحامين وباقي ممتهني المهن القضائية الأخرى، ليمر اليوم الأول وسط تيههم بين المحكمة الابتدائية والاستئناف، تحول معه حراس الأمن الخاص لمرشدين، في غياب تكليف موظفينأكمل القراءة »
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