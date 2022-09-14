الرياضة
27 لاعبا بلائحة السوالم
حدد زكرياء عبوب، مدرب شباب السوالم، لائحته النهاية من 27 لاعبا، لخوض منافسات بطولة القسم الأول. وحافظ شباب السوالم على 12 لاعبا من الموسم الماضي، هم هشام العلوش وأنس صبيح وأمين لمسن وأيوب جولال ومصطفى الصهد وعبدواللاي طراوري وياسين غزواني وهشام مرزاق العلوي وعماد الرياحي ومحسن برابحةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا