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مجتمع

سحب ترخيص يشرد 12 عائلة

منذ 44 ثانية
تفاجأ مسير مطعم صومعة حسان بشارع الجيش الملكي بالبيضاء بتوقيف رخصة تقديم المواد الكحولية بعد عودة استئناف النشاط. وأفاد مجتهد اليزيد، مسير المطعم منذ أزيد من 40 سنة، أنه تنفيذا لإجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة “كورونا”، تقرر إغلاق المحل لمدة تزيد عن سنة ونصف، وبعد رفع الحجرأكمل القراءة »

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منذ 44 ثانية


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