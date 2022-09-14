مجتمع
دخول مدرسي متعثر بجهة فاس
تلاميذ قرى ما زالوا في انتظار الأدوات واللوازم المدرسية وافتتاح الداخليات والموارد البشرية الكافية تعثرت الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي بعدة مناطق بجهة فاس سيما القروية منها لأسباب مختلفة، بينها تأخر تمكين تلاميذ من أدوات ولوازم مدرسية ضمن مبادرة «مليون محفظة»، التي يتمنى الآباء تدارك هفواتها في سنواتأكمل القراءة »
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