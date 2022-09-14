مجتمع
دائرة سقوية جديدة بجهة الداخلة
أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر وكالة التنمية الفلاحية طلب عروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب. وأفادت الوزارة أن المشروع يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي يهدف إلى إنشاء دائرة سقويةأكمل القراءة »
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