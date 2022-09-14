أسواق
سوق السيارات… ركود تضخمي
ارتفاع ملحوظ في الأسعار في ظل تراجع الطلب ومبيعات القطاع لن تصل حجم السنة الماضية يعيش سوق السيارات، خلال السنة الجارية، مفارقة تتجلى في ارتفاع ملحوظ في الأسعار في ظل تراجع الطلب، ما يصطلح عليه في العلوم الاقتصادية بالركود التضخمي، إذ أن ارتفاع الأسعار يكون، في الظروفأكمل القراءة »
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