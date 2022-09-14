حوادث
تفكيك شبكة “القرقوبي” بالفقيه بنصالح
المتهمان مستخدمان بشركة لتوزيع الأدوية ووالدة أحدهما كانت تشتغل بعيادة طبية أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح، بتنسيق مع نظيرتها ببني ملال، السبت الماضي، ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار في الأقراص الطبية المخدرة بعد توصل المصالح الأمنية بشكاية من ممثل شركة كان يعمل بها اثنان منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا