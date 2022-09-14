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حوادث

تفكيك شبكة “القرقوبي” بالفقيه بنصالح

منذ 18 ثانية
المتهمان مستخدمان بشركة لتوزيع الأدوية ووالدة أحدهما كانت تشتغل بعيادة طبية أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالفقيه بن صالح، بتنسيق مع نظيرتها ببني ملال، السبت الماضي، ثلاثة أشخاص بتهمة الاتجار في الأقراص الطبية المخدرة بعد توصل المصالح الأمنية بشكاية من ممثل شركة كان يعمل بها اثنان منأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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