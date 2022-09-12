الصباح السياسي
الدخول السياسي… رهانات السنة الثانية
الأغلبية تشيد بمنجزات السنة الأولى من التدبير والمعارضة تدعو إلى تعاقد جديد اختارت الحكومة رفع التحدي لمناسبة الدخول السياسي الجديد، مؤكدة أن الأغلبية قوية ومنسجمة، وستواصل العمل من أجل رفع التحديات التي تواجه البلاد، وتنزيل أوراش البرنامج الحكومي. أما أحزاب المعارضة، فقد أجمعت بمختلف تلاوينها على أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا