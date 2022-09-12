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مجتمع

قياد الضواحي… وجع التراب

منذ دقيقة واحدة
رجال السلطة الجدد على خط جبهة خروقات التعمير على الأرض وفي الشهادات الإدارية يواجه رجال السلطة المعينون مستهل شتنبر الجاري، في جماعات أقاليم ضواحي البيضاء مهام استثنائية، بالنظر إلى تراكم الاختلالات في جميع المجالات، خاصة في ما يتعلق بالوضع العمراني الغارق في مستنقع البناء العشوائي واندحار منسوبأكمل القراءة »

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