الصباح السياسي
الحكومة تنشد تعاون البرلمان
بايتاس قال إن دينامية العلاقة بين السلطتين من شأنها ضمان إنتاج تشريعي ورقابي جيد نبهت الحكومة إلى بناء قنوات تواصل شفافة لتيسير علاقتها مع البرلمان لضمان إنتاج تشريعي و رقابي جيد، إذ رصد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسمأكمل القراءة »
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