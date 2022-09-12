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حوادث

السجن لهاتك عرض قاصر

منذ دقيقتين
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة مياوم، والحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية التغرير بقاصر وهتك عرضها نتج عنه افتضاض متبوع بحمل والسكر العلني البين. وورد في محضر الضابطة القضائية أنها أوقفت المتهم وهو في حالة سكر أثناءأكمل القراءة »

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