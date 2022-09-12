مجتمع
تخرج أكبر فوج لمربي التعليم الأولي بفاس
تعززت الموارد البشرية للتعليم الأولي بفاس، ب220 مربيا ومربية أتموا دورة تكوينية استفادوا منها في يوليوز وغشت الماضيين، تحت إشراف أطر المديرية الإقليمية للمؤسسة المغربية للنهوض بهذا التعليم، وينتظر أن يشرعوا في عملهم بمختلف الأقسام المحدثة بدءا من اليوم (الاثنين). وأكدت مرية الدحماني، المديرة الإقليمية للمؤسسة، أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا