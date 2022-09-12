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القمة العربية وسؤال الجدوى!
الجزائر أمام تحديات الاصطفافات وسؤال التضامن العربي على جدول الأعمال بقلم: عادل بنحمزة(*) يتسم الوضع العربي بالانقسام الشديد وبتباين التقديرات والمواقف حول عدد من القضايا الخلافية. لقد تم تأجيل القمة العربية أكثر من مرة. وكان لجائحة “كورونا” دور في تبرير تلك التأجيلات، غير أن الجائحة لنأكمل القراءة »
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