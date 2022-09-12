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القمة‭ ‬العربية‭ ‬وسؤال‭ ‬الجدوى‭!‬

منذ 4 ثواني
جانب‭ ‬من‭ ‬أشغال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭          (‬أرشيف‭)‬
الجزائر‭ ‬أمام‭ ‬تحديات‭ ‬الاصطفافات‭ ‬وسؤال‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال بقلم‭: ‬عادل‭ ‬بنحمزة‭(*) ‬ يتسم‭ ‬الوضع‭ ‬العربي‭ ‬بالانقسام‭ ‬الشديد‭ ‬وبتباين‭ ‬التقديرات‭ ‬والمواقف‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الخلافية‭. ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭. ‬وكان‭ ‬لجائحة‭ “‬كورونا‭” ‬دور‭ ‬في‭ ‬تبرير‭ ‬تلك‭ ‬التأجيلات،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الجائحة‭ ‬لن‭أكمل القراءة »

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منذ 4 ثواني


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