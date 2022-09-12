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وطنية

استفزاز بئيس من البرلمان الفرنسي

منذ 7 ثواني
أعاد استقبال ممثلين عن جبهة بوليساريو من قبل النائب جون بول لوكوك، الذي ينتمي الى الحزب الشيوعي، ويرأس ما يسمى مجموعة الدراسات حول الصحراء، بالبرلمان الفرنسي، العلاقات المغربية الفرنسية إلى الواجهة، في ظل الفتور الذي يطبع العلاقات بين باريس والرباط. ورغم أن الأمر لا يتعلق بموقف رسميأكمل القراءة »

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منذ 7 ثواني


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