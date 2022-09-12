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“أندور” على “ديزني بلس”
أعلنت منصة “ديزني بلس” عن إطلاق مسلسل “أندور”، في 21 شتنبر الجاري، بعد بثها عدة مسلسلات مشتقة من عالم “حرب النجوم”. ويركز مسلسل “أندور” الجديد على عنصر التشويق والتجسس في أجواء المجرة، مستكشفا نشأة التمرد ضد الإمبراطورية، على ما أوضح الممثل الرئيسي فيه دييغو لونا. ويعتبر المسلسلأكمل القراءة »
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