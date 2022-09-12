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تعزيز الأمن بالمحيط المدرسي
تحرش أمام أبواب المدارس وعنف جسدي يتعرض له التلاميذ وانتشار المخدرات والكحول وفق ما كان محددا في مقرر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انطلق فعليا الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية 2022/2023 الاثنين 5 شتنبر 2022 بجميع مؤسسات التعليم في القطاعين العمومي والخصوصي، وسط استياء عديد الأسرأكمل القراءة »
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