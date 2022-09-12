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تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬بالمحيط‭ ‬المدرسي

منذ 13 ثانية
الظاهرة‭ ‬تختلف‭ ‬حسب‭ ‬المدن‭ ‬والأحياء‭               (‬أرشيف‭)‬
تحرش‭ ‬أمام‭ ‬أبواب‭ ‬المدارس‭ ‬وعنف‭ ‬جسدي‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬التلاميذ‭ ‬وانتشار‭ ‬المخدرات‭ ‬والكحول وفق‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬محددا‭ ‬في‭ ‬مقرر‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعليم‭ ‬الأولي‭ ‬والرياضة،‭ ‬انطلق‭ ‬فعليا‭ ‬الدخول‭ ‬المدرسي‭ ‬برسم‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬2022‭/‬2023‭ ‬الاثنين‭ ‬5‭ ‬شتنبر‭ ‬2022‭ ‬بجميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العمومي‭ ‬والخصوصي،‭ ‬وسط‭ ‬استياء‭ ‬عديد‭ ‬الأسر‭أكمل القراءة »

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