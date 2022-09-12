الرياضة
كرادة يعود لبرشيد
الفريق حطم رقما قياسيا في الانتدابات قرر سعيد كرادة العودة من جديد إلى يوسفية برشيد، من أجل سد الخصاص، وتحقيق نتائج إيجابية في بطولة القسم الثاني، بقيادة المدرب محمد الكيسر. وأكد الظهير الأيسر كرادة، أنه فضل العودة إلى يوسفية برشيد، وتوقيعه عقدا يمتد لموسم واحد، بعد غيابهأكمل القراءة »
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