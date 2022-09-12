الرياضة
احتفالات كبيرة بشوارع بركان
احتفت آلاف الجماهير البركانية، ليلة أول أمس (السبت)، في مختلف شوارع وساحات المدينة، بالتتويج بلقب كأس “السوبر” الافريقي، للمرة الأولى في تاريخه، عقب انتصاره على الوداد الرياضي بهدفين لصفر بالرباط. وخرجت الجماهير البركانية، محملة بالعلم الوطني وشعار الفريق ومجسمات الكؤوس الثلاثة، في مسيرة جابت جل الشوارع، مرددينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا