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الرياضة

احتفالات كبيرة بشوارع بركان

منذ 10 دقائق
احتفت آلاف الجماهير البركانية، ليلة أول أمس (السبت)، في مختلف شوارع وساحات المدينة، بالتتويج بلقب كأس “السوبر” الافريقي، للمرة الأولى في تاريخه، عقب انتصاره على الوداد الرياضي بهدفين لصفر بالرباط. وخرجت الجماهير البركانية، محملة بالعلم الوطني وشعار الفريق ومجسمات الكؤوس الثلاثة، في مسيرة جابت جل الشوارع، مرددينأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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