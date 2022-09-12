الرياضة
“سوبر” بركان
بات رابع فريق مغربي ينال اللقب القاري والأول في مسيرته توج النهضة البركانية بلقب السوبر الإفريقي، بفوزه على الوداد الرياضي بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (السبت)، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وبات النهضة البركانية رابع فريق مغربي يتوج باللقب، بعد الرجاء الرياضيأكمل القراءة »
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