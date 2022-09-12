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الصباح الفني

مزين و”البوز”

منذ 23 ثانية
هاجمت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مهدي مزين بسبب تداول خبر ارتباطه بعارضة أزياء، ليتبين في ما بعد، أن الامر عبارة عن “بوز” ومحاولة للترويج لأغنية جديدة. وفي الوقت الذي سارع فيه الكثيرون إلى تهنئة  مزين، سيما أن صفحات تداولت صورا توثق لحفل الخطوبة، خرج عن صمته، لينفيأكمل القراءة »

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منذ 23 ثانية


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