وطنية
11 شهادة إدارية تسقط قائدا وخليفة
تجري الداخلية تحقيقا في خروقات قائد وخليفته بتراب إقليم سطات سلما 11 شهادة إدارية بخصوص أرض سلالية موضوع نزاع قضائي، خرقا لدورية وزير الداخلية رقم 40، الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2017، ودون سلك المساطر القانونية الواجبة وفي غياب الهيأة النيابية للأراضي السلالية التي تم عزلها قبل ذلك.أكمل القراءة »
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