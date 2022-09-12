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وطنية

11‭ ‬شهادة‭ ‬إدارية‭ ‬تسقط‭ ‬قائدا‭ ‬وخليفة

منذ 27 ثانية
تجري‭ ‬الداخلية‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬خروقات‭ ‬قائد‭ ‬وخليفته‭ ‬بتراب‭ ‬إقليم‭ ‬سطات‭ ‬سلما‭ ‬11‭ ‬شهادة‭ ‬إدارية‭ ‬بخصوص‭ ‬أرض‭ ‬سلالية‭ ‬موضوع‭ ‬نزاع‭ ‬قضائي،‭ ‬خرقا‭ ‬لدورية‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رقم‭ ‬40،‭ ‬الصادرة‭ ‬بتاريخ‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬2017،‭ ‬ودون‭ ‬سلك‭ ‬المساطر‭ ‬القانونية‭ ‬الواجبة‭ ‬وفي‭ ‬غياب‭ ‬الهيأة‭ ‬النيابية‭ ‬للأراضي‭ ‬السلالية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬عزلها‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭.‬أكمل القراءة »

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