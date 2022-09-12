الصباح الفني
زوجة الوالي تلتحق بـ “الأخوين”
عبر الفنان رشيد الوالي عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، عن فخره بزوجته بعدما التحقت الخميس الماضي، بجامعة الأخوين. وتقاسم رشيد الوالي مع جمهوره ومتابعيه عبر منصات التواصل الإجتماعي، فرحته بالتحاق زوجته بسلك الماجستير تخصص العلاقات الدولية. وكتب الوالي: ” فخور بيك ابتسام بنجاحكأكمل القراءة »
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