الصباح الفني
قالوا
بودراجة كتبت الإعلامية كوثر بودراجة على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “احكموا علي من الناس الذين أتجنبهم”. ماهر كتب المغني موس ماهر تدوينة جاء فيها “قد تظل أثناء السفر صامتا لوقت طويل، لكنه يجعل منك في ما بعد راويا للقصص”. بلعياشي كتب المغني نعمان بلعياشي تدوينة علىأكمل القراءة »
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