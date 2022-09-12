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الصباح الفني

قالوا

منذ 31 ثانية
موس‭ ‬ماهر‭ (‬خاص‭)‬
بودراجة كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬كوثر‭ ‬بودراجة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬احكموا‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬أتجنبهم‭”.‬ ماهر كتب‭ ‬المغني‭ ‬موس‭ ‬ماهر‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬قد‭ ‬تظل‭ ‬أثناء‭ ‬السفر‭ ‬صامتا‭ ‬لوقت‭ ‬طويل،‭ ‬لكنه‭ ‬يجعل‭ ‬منك‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬راويا‭ ‬للقصص‭”.‬ بلعياشي كتب‭ ‬المغني‭ ‬نعمان‭ ‬بلعياشي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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