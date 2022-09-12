الصباح الفني
العروسي و”الحياة العادية”
وجهت الممثلة ابتسام العروسي رسالة إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” تقدم فيها نصائح من أجل أن ينعم كل شخص بحياة عادية. وقالت العروسي “لكي تنعم بحياة عادية تعرف على الوعي واللاوعي. تعرف على عقلك. قاومه لأنه مبرمج إذا أعطيته معلومات جيدة، وطاقة جميلة، وأفكار جيدةأكمل القراءة »
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