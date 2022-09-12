وطنية
وهبي: منصبي الحكومي بيد الله
الأمين العام لـ «البام»: عندما سأعفى من مهامي سأعود إلى مهنتي لم يشكل المؤتمر الجهوي لـ “البام” بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد أول أمس (السبت)، لحظة بوح حقيقية بالنسبة إلى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، الذي افتتح أشغاله، مكتفيا بإرسال إشارات سياسية تهم مستقبله ومستقبل زميلهأكمل القراءة »
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