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وطنية

وهبي‭: ‬منصبي‭ ‬الحكومي‭ ‬بيد‭ ‬الله

منذ 3 دقائق
الأمين‭ ‬العام‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬البام‮»‬‭: ‬عندما‭ ‬سأعفى‭ ‬من‭ ‬مهامي‭ ‬سأعود‭ ‬إلى‭ ‬مهنتي لم‭ ‬يشكل‭ ‬المؤتمر‭ ‬الجهوي‭ ‬لـ‭ “‬البام‭” ‬بجهة‭ ‬طنجة‭ ‬تطوان‭ ‬الحسيمة،‭ ‬المنعقد‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬لحظة‭ ‬بوح‭ ‬حقيقية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب،‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬أشغاله،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بإرسال‭ ‬إشارات‭ ‬سياسية‭ ‬تهم‭ ‬مستقبله‭ ‬ومستقبل‭ ‬زميله‭أكمل القراءة »

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