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اذاعة وتلفزيون

اشرايكي يصدر “تربحو وتسعدو”

منذ 26 ثانية
أصدر محمد المختار اشرايكي رواية جديدة تحمل عنوان “تربحو وتسعدو”، التي تبرز الدور الجوهري للزاوية الشرقاوية في ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح بين الديانات. وعلل الروائي اشرايكي اختياره لأبي الجعد مسرحا لأحداث روايته الجديدة بأن “المدينة المقدسة كانت دائما حضنا دافئا وصدرا رحبا لكل لاجئ و عابر سبيل،أكمل القراءة »

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منذ 26 ثانية


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